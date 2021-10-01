О состоянии пермского стрелка рассказали врачи

Врачи рассказали о состоянии Тимура Бекмансурова - студента, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, передает zakon.kz.

На сегодняшний день два пациента госпитализированы в медучреждения Перми: один - в удовлетворительном состоянии, один - в тяжелом, это нападавший. Он в сознании, - сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

Также в ведомстве уточнили, что еще семь человек, пострадавших при ЧП, лечатся в федеральных центрах: двое из пациентов находятся в тяжелом состоянии, пять - в состоянии средней тяжести.

Пострадавшими при ЧП, как пояснили в региональном минздраве, были объявлены 47 человек, в их числе шесть погибших. 13 пострадавших, в том числе нападавший, были оставлены в стационарах Перми, семерых раненых отправили на лечение в медучреждения Москвы. Еще 21 пациент не нуждались в серьезной медпомощи или написали отказ от госпитализации и восстанавливались дома под наблюдением медиков.

20 сентября утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.

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