Семьям погибших полицейских вручили госнаграды

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев вручил государственные награды семьям двух погибших при исполнении сотрудников полиции, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Наши коллеги, майор полиции Дархан Сулеев и капитан полиции Нурбол Байгазиев, добросовестно исполняли свой служебный долг, были примером для сослуживцев и строили планы на будущее. Трагический случай, оборвавший их жизни, потряс всех казахстанцев, - отметил глава МВД.

За проявленные стойкость и верность присяге участковые инспекторы полиции Сулеев Дархан и Байгазиев Нурбол указом президента Касым-Жомарта Токаева посмертно награждены государственными наградами – орденами “Айбын” ІІ степени.

Ерлан Тургумбаев добавил, что сотрудники органов внутренних дел по долгу службы всегда находятся в первых рядах борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан. Ежедневный труд полицейских связан с риском для жизни и здоровья. В критических ситуациях за считанные секунды им приходится принимать ответственные решения, от которых порой зависит жизнь человека.

Напомним, 20 сентября, в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции. Погибли пять человек. Мужчина задержан.

Читайте также: В ДП рассказали о погибших полицейских

Читайте также: Что известно о погибших полицейских в Алматы