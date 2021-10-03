Грету Тунберг заметили в объятиях юного активиста в Милане

Шведская экозащитница Грета Тунберг была замечена вместе с неизвестным молодым человеком. Девушка посетила с незнакомцем шествие в защиту природы, сообщает zakon.kz.

Газета Daily Mail опубликовала снимки, на которых юноша обнимает 18-летнюю Тунберг за плечи, а она кормит его чипсами.

Грета... была в отличном настроении, будучи рядом со своим, похоже, довольно близким другом на митинге Fridays 4 Future. Таинственный незнакомец также с теплотой обнимал Грету за плечи, а эко-активистка прижалась к нему, когда оба стояли в толпе. Daily Mail

Также сообщается, что Тунберг и молодой человек поменялись панамами — на экомарш Грета пришла в головном уборе в виде лягушки, позже девушка уже была в клетчатой панаме своего друга.

Шествие прошло в Милане 1 октября. В нем приняли участие примерно 9 тысяч человек.

В сентябре Тунберг заявила, что правительства ведущих стран мира бесполезны для спасения Земли. По словам активистки, мировые лидеры только обещают защищать планету от глобального потепления. На самом же деле они якобы ничего не делают.