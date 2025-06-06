Израиль не пускает к побережью Газы судно с Гретой Тунберг на борту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила не пропускать к побережью сектора Газа судно "Мадлин" с 12 пропалестинскими активистами на борту, среди которых находится шведская экоактивистка Грета Тунберг, сообщает Zakon.kz.

По информации The Jerusalem Post, судно, которое прибудет в Восточное Средиземноморье в течение недели, "не сможет приблизиться к сектору Газа или пришвартоваться у его побережья". Министр обороны Израиля Исраэль Кац "примет дополнительные решения" по этому вопросу в ближайшее время.

По данным израильской гостелерадиокорпорации Kan, Израиль изначально рассматривал возможность разрешить судну "Мадлин" прибыть в Газу.

Как отмечает The Jerusalem Post, в таком случае пропалестинские активисты "застряли бы в секторе Газа", что создало бы прецедент, способный подорвать морскую блокаду сектора. Из-за этого израильские военные решили не пропускать "Мадлин" к побережью палестинского анклава.

Судно "Мадлин", относящееся к коалиции "Флотилия свободы", отплыло из Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа, включающей детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование.

Ранее мы сообщали, что Грета Тунберг собралась идти под парусом в Газу: компанию ей составил актер из "Игры престолов".