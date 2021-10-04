COVID-19 в Казахстане: еще один регион приблизился к "красной" зоне

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 октября, согласно которой Восточно-Казахстанская область приблизилась к "красной" зоне. В настоящее время ВКО еще находится в "желтой" зоне, сообщает zakon.kz.

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Матрица оценки эпидситуации в регионах Казахстана на 4 октября

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Шымкент и Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.

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