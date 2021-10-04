В Казахстане расширили список запрещенных наркотических и психотропных веществ

Постановлением правительства Казахстана от 27 сентября 2021 года внесены изменения и дополнения в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, а также в сводную таблицу об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, список заместителей атомов водорода, галогенов или гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ, сообщает zakon.kz.

Так, в список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено, в раздел "Наркотические средства" добавлен номер 74 "Митрагинин (9-метокси-коринантеидин)".

Раздел "Психотропные вещества" дополнен следующими видами:

Метиловый эфир 3-метил-2-(1-(пент-4-ен-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты (ММВ-022)

Метиловый эфир 3,3-диметил-2-(1-(пент-4-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты (MDMB-4en-PINACA)

Метиловый эфир 3,3-диметил-2-(9-(циклогексилметил)-9Н-карбазол-3- карбоксамидо) бутановой кислоты (MDMB-CHMCZCA)

Метиловый эфир 3,3-диметил-2-(1-(бут-3-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты (MDMB-3еn-BUTINACA)

Метиловый эфир 3-метил-2-(1-метил-1H-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамидо) бутановой кислоты

N-бензил-1-метил-lH-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамид

N,1-дибензил-1H-индазол-3-карбоксамид

N,1-дибутил-1H-индазол-3-карбоксамид

Хинолин-8-ил-3-(пиперидин-1-ил-сульфанил) бензоат

N-(1-адамантанил)-1-(4-фторбутил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (4-Fluoro ABUTINACA)

Список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ), находящихся под контролем, дополнен:

N-ацетилантраниловая кислота

Изосафрол

Лизергиновая кислота 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон

Норэфедрин

Пиперональ

Псевдоэфедрин

Сафрол 1-фенил-2-пропанон

Эргометрин

Эрготамин

Эфедрин

Трава эфедры

Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат) 3-1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоновая кислота (ПМК-глицидная кислота)

Альфа-ацетилфенилацетонитрил и др.

Полный список дополнений и изменений можно посмотреть здесь.