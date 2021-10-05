Суп с червями: в детской больнице Актау прокомментировали видео

По Казнету распространяют видео обеда в детской больнице, а именно - супа с червями. Представители фирмы, отвечающие за поставку еды, прокомментировали неприятную ситуацию, сообщает zakon.kz.

Как отмечает телеканал "КТК", руководство компании уверено: репутацию предприятия просто решили испортить перед грядущим тендером.

Кроме того, они отмечают, что видео было снято еще в июле.

Тогда мы извинились перед родительницей и договорились, что та не станет придавать случай огласке. Повара, к слову, уволили. Но вот спустя два месяца запись все равно попала в сеть, - уточнили в компании.

Правда, питание в детской больнице все равно проверила спецкомиссия.

Это, наверное, все-таки происки наших конкурентов, - заявила Алия Бокаева, представитель фирмы.