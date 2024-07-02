Инцидент в детском саду Актау попал на видео и вызвал возмущение родителей

В социальных сетях распространилось видео, на котором в детском саду города Актау питание доставалось не всем воспитанникам, сообщает Zakon.kz.

На завтрак 12 воспитанникам выдали пять порций еды, а на ужин – уже четыре. Родители были шокированы происходящим и потребовали провести проверку по данному факту.

Порталу "Лада" в Управлении образования Мангистауской области прокомментировали инцидент, который произошел, как выяснилось, в группе ясли-сада, расположенного в 9-м микрорайоне.

"Комментарий был получен от воспитателя группы. Она пояснила, что завтрак дети ели нерегулярно, поэтому еда оставалась. К воспитателю была применена дисциплинарная мера. В связи со случившимся администрация ясли-сада встретилась с родителями и извинилась. Однако при городском отделе образования создана специальная комиссия, с понедельника проводится работа по изучению произошедшего. По заключению комиссии будут приняты соответствующие меры", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане введут аккредитацию детских садов.