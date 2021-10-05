Зима близко - акимат Алматы обратился к водителям

Первый снег в Алматы прогнозируют в ночь на 6 октября. Акимат города опубликовал обращение к водителям, сообщает zakon.kz.

В ночь с 5 на 6 октября в Алматы ожидается выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег. Также температура воздуха снизится до 0 градусов. Рекомендуем владельцам автомобилей заменить летние шины на зимние. Во избежание опозданий на работу просим автолюбителей и пешеходов утром заблаговременно выйти из дома, - отметили в управлении жилищной политики города.

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Кроме того, водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений.

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Пешеходам необходимо соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололеда, - добавили в ведомстве.

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