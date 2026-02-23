Стало известно, когда Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров

Из России в Казахстан весной 2026 года планируется транспортировка четырех амурских тигров. Об этом 22 февраля 2026 года рассказал директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, передача животных пройдет в рамках масштабной Международной программы интродукции амурского тигра в РК. Поддержку в реализации программы оказывает центр "Амурский тигр".

"Идут последние приготовления к отправке. Для того, чтобы научиться работать с дикими тиграми, представители природоохранных ведомств Казахстана прибыли в Хабаровск. Обучение – один из финальных этапов, предшествующих отправке четырех особей амурского тигра в Республику Казахстан. Транспортировку редких животных планируется осуществить уже весной 2026 года", – уточнил Сергей Арамилев.

По его словам, тигры будут разнополые и разновозрастные.

При этом директор центра отметил, что передача четырех хищников не повлияет на российскую популяцию тигров, которая сейчас насчитывает порядка 750 особей.

"Каждый из тигров при выпуске в дикую природу будет оснащен ошейником со специальным модулем спутникового позиционирования. Кроме того, будут специальные мониторинговые группы, которые будут отслеживать перемещение, смотреть, какими животными питается тигр. В случае, если по трекеру будет видно, что тигр приближается к тем или иным населенным пунктам, то будут применены меры по предотвращению этого", – пояснил Сергей Арамилев.

Как рассказал руководитель центрального регионального филиала РГП "Охотзоопром" КЛХЖМ МЭПР РК Мурат Рымжанов, тигров выпустят в государственном природном резервате "Иле-Балхаш".

"В 2018 году создан резерват, особо хранимая территория, при (озере. – Прим. ред.) Балхаше, где ученые определили оптимальное место для развития тигра. Оно отдаленное, есть кормовая база и условия для проживания. Я думаю, что все будет хорошо, верим в успех", – отметил он.

Прибывших в Хабаровск специалистов из Казахстана обучили всем необходимым протоколам: от особенностей применяемого оборудования и его установки до процедуры обездвиживания хищника с применением препаратов. Все это казахстанские специалисты освоили во время отлова, ветеринарного осмотра и выпуска в природу амурского тигра, которые проводили инспекторы охотнадзора Хабаровского края.

Амурские тигры являются ближайшими родственниками туранских тигров, которые ранее обитали на территории Центральной Азии, в Казахстане они вымерли к 1948 году. За счет указанной программы в республике рассчитывают восстановить популяцию.

О том, что Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров, стало известно 13 ноября 2025 года. Совместный план действий по ввозу и адаптации амурских тигров в Казахстане был подписан в ходе государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию. Отмечалось, что документ закрепляет договоренности по восстановлению тигра в Центральной Азии – проекта, не имеющего аналогов в регионе.