В ночь с 5 на 6 октября в Алматы выпал первый снег, сообщает zakon.kz.

Ранее в РГП "КАЗГИДРОМЕТ" предупредили, что в ночь с 5 на 6 октября в городе Алматы с перерывами ожидается выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег с понижением температуры воздуха до нуля, в этот период прогнозируются гололедные явления.

6 октября облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.

7 октября облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.

8 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 9-11 тепла.

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Для уборки снега в Алматы будет задействовано более 1000 единиц техники. Уже закуплено 30 тыс. тонн соли и 60 тыс. тонн отсева. Во всех районах города определены места для сбора снега.

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6 октября ночью и утром в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.