Уполномоченный по правам человека получит неприкосновенность в РК

У уполномоченного по правам человека в Казахстане появится право подавать в суд исковые заявления для защиты прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решением или действиями госорганов, должностными лицами и госслужащими. На пленарном заседании в Мажилисе под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты взяли в работу пакет документов, касающихся расширения прав и возможностей уполномоченного по правам человека в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

О планируемых нововведениях по всем законопроектам рассказал председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Арман Кожахметов.

Касательно законопроекта РК "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан" - документ направлен на реализацию задач, озвученных президентом страны на открытии первой сессии Парламента седьмого созыва о законодательном определении института уполномоченного по правам человека и дальнейшем совершенствовании сферы защиты прав человека.

Законопроект направлен на совершенствование статуса уполномоченного по правам человека, его представителя в регионе, порядка избрания и освобождения от должности, принципов и гарантий деятельности, а также законодательства в области защиты прав и свобод человека путем определения основных положений, регулирующих его полномочия. Комитет по законодательству готов принять законопроект в работу, прошу поддержать, - сказал депутат.

Сопутствующий проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан" разработан в целях приведения отдельных законов РК в соответствии с проектом закона "Об Уполномоченном по правам человека в РК".

Поправки в законопроекте позволят расширить полномочия уполномоченного по правам человека на обращения в суд с исковым заявлением, обеспечить неприкосновенность уполномоченного по правам человека, а также определить его представителя в регионе. Принятие законопроекта позволит обеспечить основные права и свободы человека, также повысить эффективность института уполномоченного по правам человека. Комитет по законодательству готов принять законопроект в работу, прошу поддержать, - отметил мажилисмен.

Также в работу взят законопроект РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан".

Законопроект разработан в целях приведения норм кодекса РК об административных правонарушениях в соответствии с нормами законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан". Данный законопроект позволит уполномоченному по правам человека в РК обеспечить иммунитет, что будет способствовать качественному и эффективному исполнению своих полномочий по защите прав человека, - уточнил Кожахметов.

По проекту закона РК "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан" он сообщил, что документ разработан в целях приведения норм налогового кодекса РК в соответствии с нормами проекта закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".

По словам депутата, сопутствующим законопроектом внесены поправки в части возможности подачи уполномоченным по правам человека в суд искового заявления для защиты прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решением или действиями государственных органов, должностными лицами и государственными служащими.

В связи с этим, законопроектом вносится дополнение об освобождении от госпошлины искового заявления, подаваемого уполномоченным по правам человека. Комитет готов принять законопроект в работу, - заключил парламентарий.

Оксана Скибан, Нур-Султан