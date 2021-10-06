Отмена "ковидных" надбавок: сколько будут получать медработники

Казахстанским врачам, работающим с ковидными больными, повысят заработную плату. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что это связано с отменой "ковидных" надбавок, которые медработники получали до октября 2021 года.

Решение о доплатах было принято на начальном этапе, когда объявили ЧС. Этот период прошел. В прошлом году, несмотря на это, государство пошло навстречу, и выплаты были продлены. У нас не было достаточного количества средств индивидуальной защиты, тогда и лекарства были в дефиците, были проблемы с оборудованием, госпиталями, системами очистки воздуха. Все это мы построили, скорую помощь оснастили в регионах, обеспечили полностью и лекарствами. Самое главное – мы вакцинировали всех медработников. Сейчас они защищены, - сказал глава Минздрава на брифинге в СЦК.

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По его словам, сейчас этот вопрос решается с министерством финансов.

Мы каждый год на 30% повышаем заработную плату медработникам. Теперь средняя зарплата у врачей будет до 500 тыс. тенге. Врачи, которые работают в опасных зонах, будут получать больше средней зарплаты (500 тыс. тенге), - уточнил Алексей Цой.

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Ранее министр здравоохранения сообщил, что Казахстан заключил финальный контракт по поставке вакцины Pfizer.

Тамила Языкова, Нур-Султан