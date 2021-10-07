Дочь Баян Алагузовой высказалась об отце

Старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бахытбек высказалась об отце - Бахытбеке Есентаеве, сообщает zakon.kz.

View this post on Instagram Публикация от Aissaule Bakytbek Kaidarova (@aissaulebakytbek)

У меня нет не родного отца, к чему уточнение? - ответила Айсауле в Instagram-Stories на вопрос своего фолловера, навещает ли она родного отца.

View this post on Instagram Публикация от Aissaule Bakytbek Kaidarova (@aissaulebakytbek)

Да, навещаю. А вот вы, когда задаете такие вопросы, не задумываетесь, почему на эту тему нет никаких постов, сторис? Может, потому что я не вижу в этом поводов для гордости и рассказов? - обратилась дочь Баян Алагузовой к подписчице, которая задала вопрос об отце.

View this post on Instagram Публикация от Aissaule Bakytbek Kaidarova (@aissaulebakytbek)

И мне эта тема, понятное дело, неприятна. Если бы что-то похожее случилось у вас, вы бы, наверное, вряд ли хотели говорить об этом на всю страну? Так почему мою обувь не надеваете перед тем, как задавать такие вопросы? - спросила Айсауле у своих фолловеров.

View this post on Instagram Публикация от Aissaule Bakytbek Kaidarova (@aissaulebakytbek)

Я не хочу уподобляться людям в Instagram и давить на жалость, заслуживать таким мерзким способом симпатию аудитории и проявлять высочайшую степень идиотизма, загружая фотки и видео с жалостливыми подписями. Это перечит моему нутру, - подчеркнула она.

View this post on Instagram Публикация от Aissaule Bakytbek Kaidarova (@aissaulebakytbek)

Я с собой честна, я сама знаю, что делаю, какая я дочь, и выставлять это на всеобщее обозрение считаю жалким. Это не та тема, которую хочется освещать, - пояснила Айсауле.

View this post on Instagram Публикация от Aissaule Bakytbek Kaidarova (@aissaulebakytbek)

Слава Богу, моя мама - женщина не глупая и свои проблемы с отцом на детей не переносит. То же самое с папой. Поэтому у меня, вам на зло, прекрасные отношения с обоими родителями. Это, думаю, все, что вам следует знать, - заключила она.

Напомним, что 10 июня 2016 года Баян Максаткызы была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Ее муж Бахытбек Есентаев, подозреваемый в преступлении, был взят под арест.

3 ноября 2016 года суд приговорил бывшего мужа Баян Максаткызы Бахытбека Есентаева к девяти годам лишения свободы. Бахытбек Есентаев получил реальный срок лишения свободы, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.