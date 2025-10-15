#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Культура и шоу-бизнес

Старшая дочь Баян Алагузовой рассказала, общается ли она со своим отцом

бизнесмен Алишер Кайдаров, продюсер Баян Алагузова, блогер Айсауле Бакытбек-Кайдарова, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 11:54 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Популярный казахстанский блогер и бизнесвумен Айсауле Бакытбек-Кайдарова ответила на один из часто задаваемых вопросов – про отношения с отцом Бакытбеком Есентаевымым, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29-летняя дочь продюсера Баян Алагузовой откровенно рассказала в подкасте Зamandas, который вышел 10 октября 2025 года.

"Не знаю, как правильно людям донести. Ты им скажешь: "Я общаюсь со своим отцом", а найдутся люди, которые скажут: "Получается, ты поддерживаешь то, что твой отец чуть не убил твою маму?!" Конечно нет! Но значит ли это, что я должна его лишать возможности общения с внуками его? Жизнь, слава Богу, на этом не закончилась. Я с ним поддерживаю общение", – отметила Айсауле.

При этом она добавила, что не совсем понимает папу, который просил дочь приезжать к нему в места лишения свободы.

"Сейчас, как родитель, я не понимаю, конечно, почему он говорил мне приезжать к нему каждый день. Зачем мне нужно было проходить опыт всей тюрьмы, СИЗО и так далее? Вот этого я не понимаю сейчас", – сказала Бакытбек-Кайдарова.

10 июня 2016 года Баян Есентаева (ныне – Алагузова) была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Подозреваемым признали ее супруга Бахытбека Есентаева, который был взят под арест. 3 ноября суд приговорил бывшего мужа продюсера к девяти годам лишения свободы. Есентаев получил реальный срок лишения свободы, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 11:54
Бахытбек Есентаев: Я не виновен

12 июля 2022 года стало известно, что Бахытбек Есентаев обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Потерпевшая Баян Алагузова и ее представитель согласились с УДО. Постановлением Капшагайского городского суда ходатайство осужденного было удовлетворено. 28 июля сестра Есентаева сообщила, что брат вышел на свободу. Бахытбека у ворот колонии встречали родные и друзья.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Стало известно, как дочь Баян Алагузовой назвала третьего ребенка
13:31, 08 января 2025
Стало известно, как дочь Баян Алагузовой назвала третьего ребенка
Дочь Баян Алагузовой откровенно рассказала о пластике лица
03:20, 11 июля 2025
Дочь Баян Алагузовой откровенно рассказала о пластике лица
Баян Алагузова публично обратилась к своему зятю
04:30, 24 августа 2025
Баян Алагузова публично обратилась к своему зятю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: