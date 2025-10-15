Старшая дочь Баян Алагузовой рассказала, общается ли она со своим отцом

Популярный казахстанский блогер и бизнесвумен Айсауле Бакытбек-Кайдарова ответила на один из часто задаваемых вопросов – про отношения с отцом Бакытбеком Есентаевымым, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29-летняя дочь продюсера Баян Алагузовой откровенно рассказала в подкасте Зamandas, который вышел 10 октября 2025 года.

"Не знаю, как правильно людям донести. Ты им скажешь: "Я общаюсь со своим отцом", а найдутся люди, которые скажут: "Получается, ты поддерживаешь то, что твой отец чуть не убил твою маму?!" Конечно нет! Но значит ли это, что я должна его лишать возможности общения с внуками его? Жизнь, слава Богу, на этом не закончилась. Я с ним поддерживаю общение", – отметила Айсауле.

При этом она добавила, что не совсем понимает папу, который просил дочь приезжать к нему в места лишения свободы.

"Сейчас, как родитель, я не понимаю, конечно, почему он говорил мне приезжать к нему каждый день. Зачем мне нужно было проходить опыт всей тюрьмы, СИЗО и так далее? Вот этого я не понимаю сейчас", – сказала Бакытбек-Кайдарова.

10 июня 2016 года Баян Есентаева (ныне – Алагузова) была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Подозреваемым признали ее супруга Бахытбека Есентаева, который был взят под арест. 3 ноября суд приговорил бывшего мужа продюсера к девяти годам лишения свободы. Есентаев получил реальный срок лишения свободы, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

12 июля 2022 года стало известно, что Бахытбек Есентаев обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Потерпевшая Баян Алагузова и ее представитель согласились с УДО. Постановлением Капшагайского городского суда ходатайство осужденного было удовлетворено. 28 июля сестра Есентаева сообщила, что брат вышел на свободу. Бахытбека у ворот колонии встречали родные и друзья.