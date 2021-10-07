Кладбище кораблей в Мангистау - опубликованы фото с высоты

Сергей Хачатрян, фотограф из Мангистау, снял на видео останки кораблей вдоль побережья в районе поселка Курык, сообщает zakon.kz.

Курык - село, административный центр Каракиянского района Мангистауской области Казахстана.

Расположено на полуострове Мангышлак, на берегу Каспийского моря, в 11 км от железнодорожной станции Ералиев (на линии Бейнеу - Жанаозен).

В настоящее время закончено строительство паромного комплекса порт Курык для транспортировки по транскаспийскому коридору до порта Алят (Азербайджан) контейнерных грузов по Новому Шёлковому пути Китай - Закавказье - Европа.