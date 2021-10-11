Страны ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей

Страны ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в статье, авторами которой стали премьер-министры, министры энергетики и экономики Франции, Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии.

Очень важно … рассматривать все технологии производства энергии с небольшими выбросами углекислого газа в равной степени. Поэтому крайне необходимо, чтобы атомная энергетика была включена в европейскую таксономию до конца этого года, - говорится в статье.

Авторы считают атомную энергетику безопасным энергетическим ресурсом и подчеркивают, что до сих пор нет научных доказательств того, что она способствует глобальную потеплению в большей степени, чем другие виды энергии, включенные в таксономию. Кроме того, по мнению авторов, это доступный и стабильный источник энергии, который, в отличие от газа, защищает европейских потребителей от колебаний цен, а также значительно снижает зависимость европейского производства электроэнергии от других стран.



Согласно статье, атомная энергетика обеспечивает уже почти половину производства безуглеродной электроэнергии в Европе.

Власти ЕС ранее договорились, что к середине века регион должен стать климатически нейтральным - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым. Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.

Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов парниковых газов различными отраслями экономики, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии, а также триллионов евро инвестиций.