О преимуществах атомной энергетики рассказал эксперт из Австралии

По мнению известного австралийского общественного деятеля и сторонника развития атомной энергетики Уилла Шакела, чтобы повысить уровень осведомленности людей о мирном атоме, необходимо активное вовлечение общественности в обсуждение этого вопроса, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает спикер, в Австралии сейчас есть много людей, говорящих о ядерной энергии в обществе и в СМИ. И они стараются донести информацию до населения, особенно – до молодежи.

"Это одна из самых сложных тем, которые только можно придумать. Я сам знаю, когда мне было 18 лет, мне потребовалось очень, очень много времени, чтобы разобраться в этих дебатах. И я до сих пор каждый день узнаю что-то новое о ядерной энергии. Но, как только люди вступают на этот путь и начинают узнавать о ней, они начинают слышать некоторые факты, например, что стандартный авиарейс подвергнет вас большему облучению, чем жизнь или работа рядом с атомной электростанцией. Это источник энергии с самым низким уровнем выбросов среди всех источников энергии", – рассказал Уилл Шакел.

Фото: Уилл Шакел, Facebook

Получая новые факты и узнавая точную информацию, люди все больше погружаются в тему и, разобравшись в ней, в свою очередь делятся знаниями с другими.

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Между тем Шакел отметил, что в Австралии вопрос ядерной энергетики обществом иногда воспринимается негативно.

"Поэтому я бы сказал, что во многих отношениях мы – довольно регрессивная страна, когда дело доходит до ядерной энергетики. И нынешняя дискуссия, которую мы наблюдаем в Австралии, на мой взгляд, показывает, чего делать не следует, поскольку в условиях информационной пустоты, созданной нашими политиками, распространяется дезинформация о ядерной энергии и попытки напугать общественность. А это, к сожалению, в конечном итоге не в интересах страны. И все же я считаю, что есть очень важные вещи, которым такая страна, как Казахстан, могла бы научиться у Австралии в области ядерной энергетики, потому что мы являемся странами с ядерным опытом, но у Австралии есть свой опыт в ядерной сфере, который я считаю весьма интересным".

Эксперт отметил, что, невзирая на запрет, в стране работает исследовательский реактор, о существовании которого большинство австралийцев даже не знает. При этом реактор используется для производства необходимых лекарств.

"Они экспортируются. Он выполняет другие очень важные функции для исследований и промышленного применения. Это, по сути, один из самых уважаемых многоцелевых реакторов во всем мире. Он был создан аргентинцами и пользуется международным уважением. Так что это, пожалуй, первый урок – опираться на своих международных партнеров", – считает спикер.

Шакел добавил такой аспект, что в Австралии стабильное и сильное правительство. И если страна решит рассмотреть возможность строительства гражданских ядерных реакторов, то регулятор однозначно сможет поддержать эту инициативу.

"Я думаю, что это просто – воспользоваться своими природными ресурсами. Насколько я понимаю, Казахстан является крупнейшим экспортером урана в мире. Австралия обладает крупнейшими запасами урана. Казахстан экспортирует больше всех. И, с моей точки зрения, когда обе наши страны обладают таким количеством этого жизненно важного ресурса, почему бы нам не использовать его с выгодой для производства электроэнергии?" – заявил Уилл Шакел.

Также эксперт отметил разумным, что сейчас имеет смысл обзавестись надежным источником энергии для будущего развития страны.

1 сентября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. В своем обращении глава государства подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом. По этой причине он предложил решить этот вопрос посредством проведения общенационального референдума.

В конце июня 2024 года президент Токаев объявил, что референдум по строительству АЭС пройдет осенью текущего года. Точную дату определит правительство Казахстана.

Финальное обсуждение по вопросу строительства АЭС в Казахстане завершилось в Астане 20 августа. До этого специалисты провели встречи с населением по всей стране.