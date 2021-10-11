Столпотворением пассажиров в час пик возмущены алматинцы

В Казнете распространяют видео со столпотворением людей в утренний час пик, сообщает zakon.kz.

В акимате города уточнили, на видео показана остановка "7 городская больница" (пр.Райымбека -Ашимова Калкаман).

По данным ведомства, по этой линии проходят 18 маршрутов: №№11, 14, 15, 16, 23, 26, 27, 31, 47, 67, 78, 95, 102, 112, 115, 118, 128, 202.

Ежедневно на маршруты выходит 263 единиц траснспорта.

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Сбой графика движения маршрутов в пиковое время, происходит по причине - заторов на дорогах, из-за проведения дорожных работ увеличивается время прохождения маршрута. Центральная диспетчерская служба отслеживают передвижения каждого маршрута, при отклонениях сообщают перевозчику для принятия мер, - заявили в пресс-службе.

В целом, в городе имеется порядка 2 тыс. автобусов.

На сегодня среди автопарков нехватки топлива нет, - уточнили в акимате.