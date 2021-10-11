Порядок отлова безнадзорных и бродячих животных разработали в Казахстане

Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил проект приказа "Об утверждении порядка обращения с безнадзорными и бродячими животными", сообщает zakon.kz.
Так, определяются следующие понятия:
Указывается, что отлов безнадзорных и бродячих животных производится в целях:
Порядок предусматривает, что безнадзорные и бродячие собаки, кошки в населенных пунктах (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) подлежат отлову.
При осуществлении отлова безнадзорных и бродячих животных не применяются технические приспособления и ветеринарные препараты, травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья. Отловленные безнадзорные и бродячие животные доставляются в изолятор временного содержания, где содержатся два месяца, до выдачи владельцу безнадзорного животного либо до момента передачи третьему лицу бродячего животного, - говорится в документе.
Также указывается, что не допускается жестокое обращение с безнадзорными и бродячими животными.
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Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными и бродячими животными включают в себя:
При отлове безнадзорных и бродячих животных должны соблюдаться следующие требования:
Как отмечается, осуществлять отлов безнадзорных и бродячих животных в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если безнадзорные и бродячие животные без владельцев представляют общественную опасность.
Также говорится, что физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении безнадзорных и бродячих животных, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в местный исполнительный орган, местный исполнительный орган - осуществлять организацию мероприятий и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов.
При этом содержание отловленных безнадзорных и бродячих животных в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается.
Указывается, что при возврате безнадзорных и бродячих животных на прежние места их обитания ветеринарная служба или ИП и юридические лица обязаны вести видеозапись процесса возврата и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 25 октября.
Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса приняли в работу проект закона "Об ответственном обращении с животными". Данный проект закона разработан в целях регулирования общественных отношений, возникающих при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных.
Основными задачами проекта закона являются: установление общих и специальных требований при обращении с животными, защита животных от жестокого обращения, страданий и гибели, жестокого умерщвления, укрепление нравственности и гуманности в обществе, открытость информации в области регулирования численности бродячих животных.
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