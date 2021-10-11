Порядок отлова безнадзорных и бродячих животных разработали в Казахстане

Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил проект приказа "Об утверждении порядка обращения с безнадзорными и бродячими животными", сообщает zakon.kz.

Так, определяются следующие понятия:

безнадзорные животные – собаки и кошки, у которых невозможно установить владельца; животное, убежавшее от владельца, и находящееся без надзора со стороны владельца или сопровождающего лица (выгульщика);

– собаки и кошки, у которых невозможно установить владельца; животное, убежавшее от владельца, и находящееся без надзора со стороны владельца или сопровождающего лица (выгульщика); бродячие животные – одичавшие собаки и кошки, сбивающиеся в стаи, больные опасными для человека заболеваниями. Бродячие животные не имеют опознавательных знаков принадлежности кому-либо, в числе которых ошейник, поводок, микрочипы, клеймо, бирки и жетоны с контактными номерами владельца;

– одичавшие собаки и кошки, сбивающиеся в стаи, больные опасными для человека заболеваниями. Бродячие животные не имеют опознавательных знаков принадлежности кому-либо, в числе которых ошейник, поводок, микрочипы, клеймо, бирки и жетоны с контактными номерами владельца; регулирование численности животных, не содержащихся человеком, но обитающих в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, и проводится методами биостерилизации или биологическими методами, а при невозможности их использования – методами эвтаназии.

Указывается, что отлов безнадзорных и бродячих животных производится в целях:

регулирования их численности методами биостерилизации; возвращения владельцам; их обустройства.

Порядок предусматривает, что безнадзорные и бродячие собаки, кошки в населенных пунктах (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) подлежат отлову.

При осуществлении отлова безнадзорных и бродячих животных не применяются технические приспособления и ветеринарные препараты, травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья. Отловленные безнадзорные и бродячие животные доставляются в изолятор временного содержания, где содержатся два месяца, до выдачи владельцу безнадзорного животного либо до момента передачи третьему лицу бродячего животного, - говорится в документе.

Также указывается, что не допускается жестокое обращение с безнадзорными и бродячими животными.

Читайте также: Общественные инспекторы в сфере обращения с животными появятся в Казахстане

Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными и бродячими животными включают в себя:

отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;

содержание безнадзорных и бродячих животных в приютах для животных в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными";

возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных безнадзорные и бродячие животные;

возврат безнадзорных и бродячих животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий;

размещение в приютах для животных и содержание в них безнадзорных и бродячих животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

При отлове безнадзорных и бродячих животных должны соблюдаться следующие требования:

стерилизованные безнадзорные и бродячие животные, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека; животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам; применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается; ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, несут ответственность за их жизнь и здоровье; ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, обязаны вести видеозапись процесса отлова безнадзорных и бродячих животных и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи; ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган.

Как отмечается, осуществлять отлов безнадзорных и бродячих животных в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если безнадзорные и бродячие животные без владельцев представляют общественную опасность.

Также говорится, что физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении безнадзорных и бродячих животных, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в местный исполнительный орган, местный исполнительный орган - осуществлять организацию мероприятий и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов.

При этом содержание отловленных безнадзорных и бродячих животных в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается.

Указывается, что при возврате безнадзорных и бродячих животных на прежние места их обитания ветеринарная служба или ИП и юридические лица обязаны вести видеозапись процесса возврата и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 25 октября.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса приняли в работу проект закона "Об ответственном обращении с животными". Данный проект закона разработан в целях регулирования общественных отношений, возникающих при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных.

Основными задачами проекта закона являются: установление общих и специальных требований при обращении с животными, защита животных от жестокого обращения, страданий и гибели, жестокого умерщвления, укрепление нравственности и гуманности в обществе, открытость информации в области регулирования численности бродячих животных.