Нацпроекты развития утвердило правительство

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены национальные проекты, которые 24 сентября концептуально одобрены главой государства на заседании Высшего совета по реформам, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

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В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить переход от государственных программ к национальным проектам. В рамках реализации новой Системы государственного планирования проделана большая работа. Аскар Мамин

Национальные проекты "Устойчивый экономический рост", "Развитие предпринимательства", "Сильные регионы - драйвер развития страны", Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, "Зеленый Казахстан", "Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки", "Качественное образование "Образованная нация", "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", "Ұлттық Рухани Жаңғыру" разработаны в реализацию принятых в текущем году Общенациональных приоритетов, Национального плана развития и Стратегии национальной безопасности.

Премьер-министр отметил, что предусмотренные в национальных проектах мероприятия полностью соответствуют поручениям главы государства и задачам, поставленным в предвыборной программе партии Nur Otan.

Реализация национальных проектов станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни казахстанцев.

В целях достижения поставленных задач предусмотрено приоритетное финансирование национальных проектов за счет бюджетных средств и частных инвестиций.

Глава правительства поручил обеспечить качественную реализацию национальных проектов с применением проектных подходов.