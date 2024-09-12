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Законодательство РК

АО "Фонд развития промышленности" утвердило к финансированию 4 проекта по переработке отходов

Утвердило к финансированию 4 проекта по переработке отходов, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 16:15 Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"
АО "Фонд развития промышленности" поддерживает проекты, направленные на устойчивое развитие, снижение углеродного следа и повышение качества жизни населения, инвестируя в инновационные технологии и инфраструктуру.

Так, в 2024 году фонд в рамках концепции перехода Республики Казахстан к зеленой экономике совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и АО "Жасыл Даму" запустил программу по переработке, сортировке и утилизации отходов.

Согласно данной программе финансирования, по поручению правительства РК был сформирован пул из 94 инвестиционных проектов в области управления отходами за счет средств АО "Жасыл Даму". На сегодняшний день общий объем финансирования для реализации программы на период с 2024 по 2026 год составляет 185 млрд тенге.

В частности, фондом были предварительно рассмотрены 44 проекта и на текущий момент утверждены к финансированию четыре проекта. Это проект по организации сортировки твердых бытовых отходов и переработки строительных отходов в Костанайской области, проект по приобретению спецтехники для предоставления услуг по сбору бытовых и промышленных отходов в Степногорске, проект по модернизации производства и переработке отходов автомобильных шин с расширением линейки готовой продукции в Шымкенте, а также проект по модернизации производства переработки и утилизации резинотехнических изделий в Костанайской области.

Одобренные проекты направлены на сокращение количества отходов в регионах страны, предотвращение их негативного воздействия на природу и общественное здоровье, а также на повторное использование и вторичную переработку. К примеру, переработка резинотехнических отходов обладает широким спектром применений в различных отраслях промышленности. После этапа сортировки и выделения резиновых отходов, таких как старые автомобильные шины, резиновая крошка направляется на переработку, открывая путь к множеству возможностей вторичного использования, а именно производству асфальтобетонных смесей, резиновых покрытий, производству энергий, удобрений и т. д.

Реализация одобренных проектов предусматривает комплексный подход к решению задач в области управления отходами, обеспечит внедрение инновационных технологий и модернизацию оборудования переработки в регионах страны, создаст 102 новых рабочих места.

Отметим, Фонд развития промышленности рассматривает и принимает заявки на финансирование проектов по переработке отходов на следующих условиях:

  • ставка вознаграждения – 3% годовых;
  • срок лизингового финансирования – от трех до 15 лет;
  • валюта финансирования – тенге;
  • собственное участие лизингополучателя – не менее 20% от стоимости проекта, из которых не менее 10% денежные средства.

Для получения подробной информации по программе и для подачи заявок необходимо обратиться в региональную дирекцию фонда по следующим номерам телефонов: +7 (7172) 796-440, +7 (7172) 796-470.

Айсулу Омарова
МЭПР РК 2024 год
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