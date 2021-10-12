В работе спецЦОНов произошел сбой

В спецЦОНах Казахстана произошел технический сбой, передает zakon.kz.

В связи со сбоями в базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры не представляется возможным получить сведения о штрафах, лишении прав на вождение. На данный момент прием клиентов по оформлению госуслуги по выдаче водительских удостоверений в спецЦОНах РК приостановлен, - сообщили в пресс-службе "Правительства для граждан".

Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности базы.

О возобновлении приема в спецЦОНах будет сообщено дополнительно.

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