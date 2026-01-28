В спецЦОНах Казахстана произошел технический сбой
В пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" обратились с важным уведомлением к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.
В обращении за 28 января 2026 года отмечено, что во всех специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) страны наблюдается временная некорректная работоспособность системы.
"В связи с чем имеются сложности с оказанием госуслуг по линии спецЦОН. Ответственными специалистами ведутся работы по восстановлению работоспособности".НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"
Далее услугополучателям принесли извинения за временные неудобства и уточнили, что по итогам восстановления штатной работоспособности будет сообщено дополнительно.
UPD
В 11:30 работоспособность системы была полностью восстановлена.
"В настоящее время прием граждан и оказание услуг осуществляются в штатном режиме".НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"
Также мы уже рассказывали, что в 2026 году в Казахстане изменился размер месячного расчетного показателя (МРП), теперь он составляет 4325 тенге. В связи с чем обновилась и стоимость госпошлин. О действующих тарифах и важных нюансах по линии документирования – в этом материале.
