Общество

В спецЦОНах Казахстана произошел технический сбой

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, получение госномера , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 11:28 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" обратились с важным уведомлением к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

В обращении за 28 января 2026 года отмечено, что во всех специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) страны наблюдается временная некорректная работоспособность системы.

"В связи с чем имеются сложности с оказанием госуслуг по линии спецЦОН. Ответственными специалистами ведутся работы по восстановлению работоспособности".НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Далее услугополучателям принесли извинения за временные неудобства и уточнили, что по итогам восстановления штатной работоспособности будет сообщено дополнительно.

UPD

В 11:30 работоспособность системы была полностью восстановлена.

"В настоящее время прием граждан и оказание услуг осуществляются в штатном режиме".НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 11:28
Казахстанцам сообщили отличную новость о заявках в ЦОН

Также мы уже рассказывали, что в 2026 году в Казахстане изменился размер месячного расчетного показателя (МРП), теперь он составляет 4325 тенге. В связи с чем обновилась и стоимость госпошлин. О действующих тарифах и важных нюансах по линии документирования – в этом материале.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
