Есть ли в Казахстане дефицит бензина - ответ Минэнерго

Вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что ситуация с бензином в Казахстане стабильная, передает корреспондент zakon.kz.

По бензину ситуация стабильная. В октябре мы ожидаем производство около 304 тыс. тонн 92 бензина, в том числе на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе - 130 тыс. тонн, Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе - 153 тыс. тонн, около 20 тыс. тонн должен произвести Павлодарский нефтехимический завод. С учетом остатков на начало месяца - было около 230 тыс. тонн, мы считаем, что потребление наше полностью закрывается. В принципе октябрь должны пройти стабильно. Ранее мы даже прогнозировали, что на ноябрь-декабрь какие-то экспортные объемы у нас могут появиться, - заявил Асет Магауов на брифинге в СЦК.

По словам директора Департамента нефтепереработки и нефтехимии "КазМунайГаз" Дмитрия Макеева, на сегодняшний день запасы по бензину марки Аи-92 составляют 224 тыс. тонн. По АИ-95 запас составляет 42 тыс. тон.

Ранее вице-министр энергетики Асет Магауов рассказал, сколько дизельного топлива осталось в Казахстане. По его словам, в скором времени ситуация с горючим стабилизируется.

Тамила Языкова, Нур-Султан