Президент Казахстана посетит Туркменистан

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Кабинета министров - министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, сообщает zakon.kz.

Глава государства принял заместителя председателя Кабинета министров - министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СВМДА, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

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Президент Казахстана отметил, что третья Консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии, прошедшая в Туркменистане, открыла новые возможности для дальнейшего углубления региональной кооперации. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность туркменскому дипломату за участие в шестом заседании Совета министров иностранных дел СВМДА и поддержку казахстанских инициатив.

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В ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления казахско-туркменских политических и торгово-экономических связей, а также вопросы региональной безопасности. Собеседники также обсудили ход подготовки VI Каспийского саммита в Туркменистане.

Рашид Мередов поблагодарил главу государства за теплый прием и передал ему приглашение президента Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркменистан с государственным визитом. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность совершить визит в Ашхабад в ближайшее время и подчеркнул важность этого мероприятия с точкой зрения придания качественного импульса всему спектру казахско-туркменского стратегического партнерства.

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