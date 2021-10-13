Рафаэль Надаль восстановился и снова на корте

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль завершил курс лечения и вернулся на теннисную площадку, передает zakon.kz.

Шестая ракетка планеты уже провел первые тренировки на корте после пройденного курса лечения стопы, который продлился больше одного месяца. Но фанатам великого испанца радоваться пока рано, так как он вряд ли выступит на ближайших турнирах.

20 августа Надаль заявлял, что досрочно завершает сезон из-за беспокойств в области стопы. И по заверению врачей, ему сейчас нужна реабилитация, затем необходимо набирать игровую и соревновательную форму.

Последний раз Рафаэль Надаль выступал в начале августа на кортах Вашингтона, где проиграл в третьем круге южноафриканцу Ллойду Харрису.

Скорее всего, возвращение грунтового короля состоится на турнирах в Австралии под новый 2022 год.

Куандык Шынасилов