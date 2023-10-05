Видео: Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на корте
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37-летний Надаль получил серьезную травму во время матча второго круга Australian Open-2023. Обследование теннисиста показало растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.
Позднее, в мае, Надаль заявил, что, скорее всего, завершит карьеру в 2024 году, во время которого постарается провести ряд турниров. "Я хочу получить удовольствие и попрощаться с соревнованиями, которые мне нравятся", – заявил Надаль.
Ранее был представлен видеообзор финального матча турнира АТР-500 Даниил Медведев – Янник Синнер.