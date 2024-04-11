Рафаэль Надаль провел первую тренировку на кортах Барселоны

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Барселону (Испания). Экс-первая ракетка мира провел дебютную тренировку на кортах турнира АТР-500. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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Грунтовый турнир в Барселоне пройдет с 15 по 21 апреля. Король грунта Надаль заявлен на домашние соревнования, однако, сможет ли он стартовать, пока не известно.





"Привет из Барселоны! Первая тренировка… с надеждой оказаться здесь за несколько дней до начала турнира. Я здесь, чтобы посмотреть, как пойдет… с желанием попробовать поиграть. Я расскажу вам об этом. Важно сказать, что я не хочу подтверждать, что буду играть, я просто надеюсь на это. Посмотрим", – написал Надаль под своим постом.

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" вернулся в тур в начале этого сезона. Но травмы не позволяют ему играть в полную силу и в этом году. Несколько раз Рафа снимался с соревнований, так и не выходя на корт. Однако о завершении карьеры испанец не объявлял.

Ранее Рафаэль Надаль снялся с грунтового "тысячника" в Монте-Карло (Монако), который начался 7 апреля. Также бывший лидер мирового рейтинга отказался от участия в "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США).