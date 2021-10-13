Токаев о высадке деревьев: Без показухи и очковтирательства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" рассказал о планах по озеленению страны, передает корреспондент zakon.kz.

Глава государства отметил, что важную роль в поглощении углекислого газа играет активное лесоразведение.

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Казахстан относится к малолесным государствам. Площадь лесного фонда составляет 30 миллионов гектаров, или 11 процентов территории. В этом году стартовала масштабная программа по озеленению страны. До 2025 года будет высажено 2 миллиарда деревьев. Эта инициатива становится проектом по-настоящему национального масштаба с большим международным резонансом. Задача в высшей степени актуальная, поэтому ее следует выполнить без арифметической показухи и очковтирательства тем более, - добавил глава государства.

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Он также напомнил, что в стране принята программа по увеличению высадки саксаула на осушенном дне Аральского моря: планируется охватить полтора миллиона гектаров к 2025 году.

Эта работа, сообщил президент, проводится в сотрудничестве с Узбекистаном.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан