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Общество

Сколько деревьев посадили в рамках акции "Таза Қазақстан"

Посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 09:44 Фото: primeminister.kz
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 25 июня 2025 года на заседании правительства рассказал, что в 2021-2025 годах в Казахстане на территории населенных пунктов высажено 15 млн деревьев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в рамках поручения по посадке 2 млрд деревьев до 2027 на территории государственного лесного фонда высажено 1 млрд 369 млн сеянцев, в том числе на осушенном дне Аральского моря осуществлена посадка 48,7 млн штук сеянцев саксаула. В основном эта работа проводится за счет внебюджетных средств и участия крупных казахстанских компаний.

"В конце прошлого года завершено строительство лесного питомника мощностью 3 млн сеянцев в год на площади 33 га в городе Казалинск. В питомнике уже произведен посев семян саксаула на площади 10 га с учетом агротехнических требований", – сказал Ерлан Нысанбаев.

В текущем году ведутся работы по проектированию питомника площадью 15 га и бурению скважин непосредственно на осушенном дне Аральского моря. Все работы осуществляются под постоянным научным сопровождением, что уже имеет положительный эффект. Посадка саксаула высоко оценена производственниками, учеными и экспертами отрасли.

Ранее сообщалось, что порядка 2 млн человек приняли участие в президентской инициативе "Таза Қазақстан".

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Бауыржан Муканов
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