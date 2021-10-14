Смертельный прыжок карагандинки - инструктор арестован

Задержанного после смертельного прыжка карагандинки с тарзанки инструктора арестовали на два месяца, сообщает zakon.kz.

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Специализированным следственным судом Караганды санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. пресс-служба Карагандинского областного суда

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10 октября в Караганде на аттракционе "тарзанка" во время прыжка с крыши девятиэтажного здания смертельные травмы получила 33-летняя женщина.

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