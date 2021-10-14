В Сеть попало видео массовой драки 11-летних хоккеистов

14 октября 2021, 14:55
Фото: instagram/hcbeibarysatyrau_official

На хоккейном матче Кубка Федерации между детскими командами "Актобе" и "Бейбарысом" произошла массовая потасовка, передает zakon.kz.

Данный инцидент имел место 14 октября с участием членов обоих коллективов, возрастная категория юных хоккеистов (U-11). Под конец второго периода мелкое разбирательство переросло в массовую драку, в которой участвовали все игроки, которые находились на льду в тот момент.

Сама игра закончилась победой "Бейбарыса" со счетом 5:0. Авторами шайб стали: дважды - Ансар Адилов и Мансур Ишин, и один раз отличился Юрий Миних.

Куандык Шынасилов


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