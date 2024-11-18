Массовая драка попала на видео в Алматы

В Алматы 18 ноября произошла массовая драка, сообщает Zakon.kz.

В Сети распространяется видео, на котором видно, что конфликт между двумя мужчинами перерос в массовую драку.

Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Жетысуского района возбуждено уголовное дело. Участники конфликта установлены и задержаны", – рассказали в ведомстве.

В полиции заверили, что действиям каждого из них будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Массовая драка с дубинками попала на видео в Уральске.