Массовая драка попала на видео в Алматы
Фото: pixabay
В Алматы 18 ноября произошла массовая драка, сообщает Zakon.kz.
В Сети распространяется видео, на котором видно, что конфликт между двумя мужчинами перерос в массовую драку.
Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.
"По данному факту Управлением полиции Жетысуского района возбуждено уголовное дело. Участники конфликта установлены и задержаны", – рассказали в ведомстве.
В полиции заверили, что действиям каждого из них будет дана правовая оценка.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Массовая драка с дубинками попала на видео в Уральске.
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