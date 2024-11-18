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Массовая драка попала на видео в Алматы

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 20:36 Фото: pixabay
В Алматы 18 ноября произошла массовая драка, сообщает Zakon.kz.

В Сети распространяется видео, на котором видно, что конфликт между двумя мужчинами перерос в массовую драку.

Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.  

"По данному факту Управлением полиции Жетысуского района возбуждено уголовное дело. Участники конфликта установлены и задержаны", – рассказали в ведомстве.

В полиции заверили, что действиям каждого из них будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Массовая драка с дубинками попала на видео в Уральске. 

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