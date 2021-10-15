Президент Латвии заболел коронавирусом

У президента Латвии Эгила Левитса выявили коронавирусную инфекцию, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства Эгил Левитс в преддверии встречи с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции. Поэтому принимать Кариса с официальным визитом 14 октября будет председатель сейма Инара Мурниеце. Левитс прошел тест по возвращении из Швеции. Сегодня он пройдет ПЦР-тест, - сообщают в канцелярии президента.

Отмечается, что Левитс связался по телефону с эстонским коллегой, с которым у него 14 октября должна была состояться встреча в Рижском замке. Объяснив ситуацию, глава государства попросил перенести встречу на другое время. Карис, для которого визит в Латвию - первая зарубежная официальная поездка в новой должности, согласился встретиться со спикером сейма.

Как сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.lv, накануне в Швеции Левитс встречался с представителями Института прав человека и гуманитарного права им. Рауля Валленберга и обсудил с ними вопросы прав человека. В ходе официального визита он также принял участие в международном форуме памяти Холокоста в Мальмё. В пятницу у Левитса должны были состояться официальные встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Симптомы болезни у Левитса незначительные и после получения положительного результата теста он продолжит работу удаленно, уточнили в канцелярии президента Латвии.

Кроме того, сейм Латвии также переходит на "удаленку" на время режима карантина.

С сегодняшнего дня и минимум три месяца депутаты будут работать через платформу e-Saeima из своих рабочих кабинетов или из дома. Вход в здание Сейма сейчас возможен только с COVID-сертификатом или отрицательным результатом теста, - говорится в сообщении.