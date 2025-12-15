Латвию критикуют из-за грязной машины для президента Польши

В соцсетях набирает обороты дипломатический скандал после инцидента в аэропорту Латвии в день визита президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появились фотографии автомобиля, забравшего польскую делегацию из Риги. Оказалось, что президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, в аэропорту подали грязный автомобиль, передает Inbox.lv.

Фотография и негативные комментарии разлетелись в соцсетях.

‼️🇱🇻🇵🇱 The President of #Poland was given a dirty car during his state visit to #Latvia.



A scandal erupted, and the Polish authorities called it a disgrace. In response, Latvia stated that it was simply raining, and there was no car wash at the airport. pic.twitter.com/VguZkQqPc0 — Maimunka News (@MaimunkaNews) December 14, 2025

Представитель МИД Польши Мацей Вевиорс заявил, что транспортировка делегации – обязанность принимающей страны. Кроме того, он добавил, что польское посольство имело влияние только на организацию визита, но не на состояние автомобиля.

Дипломат также подчеркнул, что в этот день, 11 декабря, в Риге шел дождь, а в аэропорту не было автомойки.

