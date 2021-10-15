Появилось видео ликвидации боеприпасов в Жамбылской области

14 октября в Байзакском районе Жамбылской области 400 килограммов фрагментов боеприпасов уничтожили за день, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Работы по подрыву фрагментов боеприпасов проводятся в горной местности. Это примерно в 12 километрах от населенного пункта, поэтому никакой угрозы населению они не представляют. Специалисты контролируют каждый подрыв, а с воздуха за процессом наблюдают с помощью беспилотного летательного аппарата.

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Ликвидация фрагментов боеприпасов продлится до 13 ноября.

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Проводить подрывы намерены каждый будний день. Привозить остатки из воинской части будут поэтапно с соблюдением всех мер безопасности. Уничтожением фрагментов занимаются больше 20 специалистов инженерно-саперных подразделений.

Данные работы согласованы с местными исполнительными органами. Население тоже заранее оповещено. После каждого подрыва делается специальный осмотр, чтобы фрагментов боеприпасов не оставалось, это обязательный процесс. Были подготовлены оборудованные площадки со всеми требующимися условиями. Уничтожаются электрическим способом с помощью подрывной машины, - рассказал командир воинской части Еркин Абсадыков.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В результате произошло порядка 10 взрывов, 98 человек пострадали, 17 погибших, среди которых военнослужащие, сотрудники противопожарной службы, военный прокурор.