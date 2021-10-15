Стоимость биткоина впервые с апреля превысила отметку в 60 тыс. долларов

Стоимость биткоина в пятницу растет на 4%, а минутами ранее она превышала отметку в 60 тыс. долларов впервые с апреля месяца, в котором был поставлен исторический рекорд для котировок этой криптовалюты, свидетельствуют данные торгов, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17:05 по московскому времени дорожает на 4,14%, до 59,97 тыс. долларов, минутами ранее показатель достиг 60,36 тыс. долларов, - говорится в сообщении.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает сейчас на 4,24%, до 59,83 тыс. долларов. Динамика везде приводится за сутки.