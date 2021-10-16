Обещал доставить дешевую солярку: жителя Мангистауской области подозревают в мошенничестве

Полицейские региона задержали жителя села Акшукур, передает zakon.kz.

По словам заявителя, некий мужчина обещал ему доставить дизельное топливо и запросил за это 150 тыс. тенге. Однако мужчина не дождался ни солярки, ни возврата денег, - пишет lada.kz.

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По данному факту ведется расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

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Наказание предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

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Помните, что низкая стоимость товара должна уже вызвать подозрение. Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку, - предупредили в полиции.