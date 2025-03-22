Жители Мангистауской области намеренно не платят налог на транспорт

Более 79 тысяч собственников авто получили уведомления о необходимости заплатить налог на общую сумму свыше 2,5 млрд тенге в Мангистауской области. Сейчас в бюджет поступило только чуть более 500 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, специалисты Департамента государственных доходов напомнили о сроках и методах оплаты налога.

Заместитель руководителя управления государственных доходов по городу Актау Аскар Уралбаев рассказал, что за 2024 год налог на транспорт был начислен 79 394 собственникам. Общая сумма долга граждан перед государством 2 млрд 526 млн тенге. Деньги в бюджет должны поступить до 1 апреля 2025 года.

"После этого за каждый день задержки будет начисляться пеня. Кроме того, при неуплате налога соответствующее уведомление будет направлено налогоплательщику. Если уведомление не будет исполнено, будет вынесен налоговый приказ, который затем направят частному судебному исполнителю для принудительного взыскания", – рассказал Аскар Уралбаев.

В Департаменте госдоходов напомнили, что при исчислении налога применяется месячный расчетный показатель (МРП) в размере 3 692 тенге, действовавший в 2024 году.

В случае если автомобиль был передан по доверенности третьему лицу, налог начисляется на собственника транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области построят аммиачный завод за 1,35 млрд долларов.