Появилось видео, как Казахстан передал гумпомощь Афганистану

18 октября 2021, 13:20
Фото: Акорда

17 октября казахстанская делегация посетила Кабул с рабочим визитом, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, по распоряжению президента Касым-Жомарта Токаева в Афганистан доставлена гуманитарная помощь в виде пяти тысяч тонн муки.

Кроме того, спецпредставитель президента Казахстана Ержан Казыхан провел встречи с представителями действующей администрации Афганистана Абдул Гани Барадаром и Амир Ханом Муттаки.

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Тем временем, афганская сторона выразила благодарность за оказанную гуманитарную помощь и подчеркнула значимый вклад нашей страны в международные усилия по восстановлению Афганистана.

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