Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19 октября, передает zakon.kz.

По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь. На севере, востоке, западе страны туман, в юго-восточных, западных регионах – усиление ветра, – сообщили в РГП "Казгидромет".

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Атырауской, на севере Костанайской, Восточно-Казахстанской, ночью на юге Павлодарской, на западе Мангистауской области ожидается туман, днем на севере Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +14+16°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.