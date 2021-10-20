Болельщице разбили лицо шайбой в матче КХЛ

Женщина получила травму на матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает zakon.kz.

Данный случай произошел на хоккейном стадионе "Татнефть-Арена" в Казани во время игры между командами "Ак Барс" и "Динамо" из Москвы. В одном из эпизодов встречи шайба вылетела на трибуны и попала в лицо зрителю. Женщина серьезно пострадала, получив рассечение. Ей вовремя оказали медицинскую помощь. Матч закончился победой "Динамо" – 5:4.



Фото: championat.com

Во время матча неудачно отскочившая шайба попала в лицо болельщице Ирине. Ей сразу оказали медицинскую помощь. Никита Дыняк, от чьей клюшки случился рикошет, извинился перед Ириной и передал подарки от клуба pic.twitter.com/ZQOIiNHwCk — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 19, 2021



Куандык Шынасилов