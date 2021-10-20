Болельщице разбили лицо шайбой в матче КХЛ

20 октября 2021, 10:32
Фото: pixabay.com

Женщина получила травму на матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает zakon.kz.

Данный случай произошел на хоккейном стадионе "Татнефть-Арена" в Казани во время игры между командами "Ак Барс" и "Динамо" из Москвы. В одном из эпизодов встречи шайба вылетела на трибуны и попала в лицо зрителю. Женщина серьезно пострадала, получив рассечение. Ей вовремя оказали медицинскую помощь. Матч закончился победой "Динамо" – 5:4.


Фото: championat.com


Куандык Шынасилов


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