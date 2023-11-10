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Арбитру попали в лицо шайбой в матче КХЛ

Хоккей Травма Судьи Фото: khl.ru
Во время встречи Континентальной хоккейной лиги между "Ладой" и "Ак Барсом" произошел неприятный инцидент. В одном из игровых эпизодов в лицо главного судьи данного поединка Сергея Беляева попала шайба, вследствие чего он вынужден был покинуть лед, сообщает Zakon.kz.

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После осмотра врачей, которые подтвердили травму, рефери был доставлен в ближайшее отделение челюстно-лицевой хирургии города Тольятти. Функции Беляева на катке уже продолжил другой арбитр. По словам очевидцев, пострадавшему наложили три шва, плюс один зуб шатается.


Тем временем казахстанский клуб "Барыс" 10 ноября попытается прервать свою серию из двух поражений "Ак Барсу". В Астану прибыл аутсайдер Западной конференции КХЛ, китайский коллектив "Куньлунь Ред Стар", начало поединка – в 19:30. 

Столичная дружина сейчас занимает предпоследнее 11-е место на "Востоке", 23 очка после 29 игр. В матче с "КуньЛунем" команде поможет Самат Данияр, который покинул лазарет травмированных. Возможно, болельщики смогут увидеть в этой игре и лучшего бомбардира "астанчан" Райли Барбера.

Первая дуэль команд, которая прошла в конце октября на льду "Ред Стар", осталась за "Барысом" в серии буллитов – 3:2.

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