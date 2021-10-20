Бюджет 2022-2024: на что потратят выделенные деньги

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал, на что потратят бюджетные деньги, выделенные на 2022-2024 годы, передает корреспондент zakon.kz.

Расходы в 2022 году составят 15,9 трлн тенге. По словам министра, социальная направленность бюджета будет сохранена.

Расходы социального блока в трехлетнем периоде составят 26,7 трлн тенге, из них в 2022 году – 8,1 трлн тенге с увеличением на 643,2 млрд тенге к уровню текущего года. Доля социальных расходов к общему объему бюджета в 2022 году увеличится до 50,8%. Больший объем расходов приходится на социальное обеспечение и оказание помощи гражданам страны, – сообщил Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса при обсуждении республиканского бюджета на 2022-2024 годы.

Расходы на развитие системы здравоохранения в 2022-2024 годах составят 5,7 трлн тенге, из них в 2022 году – 1,8 трлн тенге. На эти деньги предусмотрены расходы по увеличению заработной платы медработникам.

На развитие системы образования и науки на три года предусмотрено 7 трлн тенге, из них на 2022 год – 1,8 трлн тенге с ростом на 477,1 млрд тенге. На повышение заработной платы педагогов, медицинских работников, организаций образования предусмотрено 4,3 трлн тенге, из них на 2022 год – 1,1 трлн тенге.

Расходы на поддержку и развитие реального сектора экономики в среднесрочном периоде составят 3,6 трлн тенге, из них на 2022 год – 2 трлн тенге. В рамках данного направления предусмотрены расходы на реализацию государственных программ "Нұрлы жер", "Нұрлы жол", "Дорожной карты бизнеса-2025", АПК и других программ. Они будут постепенно трансформированы в национальные проекты, – рассказал глава ведомства.

В ходе обсуждения законопроекта были внесены некоторые поправки, первый блок которых направлен на финансовое обеспечение Послания Президента.

Так, предусмотрены средства в сумме 143,4 млрд тенге на 2022 год для повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих.

Потребность на 2023-2024 годы будет учтена при формировании проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы.

Второй блок поправок инициирован депутатами и направлен на повышение качества жизни населения и развитие регионов.

Так, дополнительно предусмотрены средства на реализацию проекта "Ауыл – ел бесігі", обеспечение сельских населенных пунктов чистой питьевой водой, услугами водоотведения, а также на развитие ЖКХ. В 2022 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено порядка 4,7 трлн тенге. Это 29,3% от общих расходов бюджета, – добавил Жамаубаев.

В рамках вносимых поправок были учтены и рекомендации Счетного комитета на общую сумму 173,3 млрд тенге. Так, были уменьшены расходы на 7,1 млрд тенге с последующим перераспределением на реализацию мероприятий программы партии.

На 166,2 млрд тенге изменены источники финансирования мероприятий между Национальным фондом и республиканским бюджетом.

Ранее вице-премьер Ералы Тугжанов рассказал, за чей счет будут проводить ревакцинацию в Казахстане.

Тамила Языкова, Нур-Султан