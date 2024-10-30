Байбазаров озвучил, сколько планируется потратить денег из бюджета в 2025 году

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 30 октября 2024 года на пленарном заседании Мажилиса озвучил, что расходы республиканского бюджета в 2025 году составят 25,8 трлн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С его слов, параметры расходной части республиканского бюджета определены также с учетом применения бюджетных правил.



"Темпы роста расходов республиканского бюджета в 2025-2027 годах стабилизированы на уровне 108,3-109,2%. Расходы республиканского бюджета в 2025 году составят 25,8 трлн тенге или 17,1% к ВВП, в 2026 году – 23,2 трлн тенге или 13,7% к ВВП, в 2027 году – 24,6 трлн тенге или 12,9% к ВВП", – сказал Байбазаров.

Министр дополнил, что значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,7% и 7,3% к ВВП в 2025 году соответственно, с последующим снижением до 1,9% и 4% к ВВП в 2027 году.

15 октября 2024 года министра финансов РК Мади Такиев озвучил, на что были потрачены бюджетные средства за девять месяцев финансового года.