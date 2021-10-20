Экономике Афганистана предсказали крах

В МВФ предсказали сокращение ВВП Афганистана на 30 процентов, передает zakon.kz.

Международный валютный фонд (МВФ) предсказал крах экономике Афганистана. ВВП страны может резко сократиться на 30 процентов после захвата власти талибами (организация "Талибан", запрещенная на территории Казахстана и других стран), сообщает "Лента.ру".

В МВФ отметили, что негуманитарная помощь в стране была приостановлена, иностранные активы заморожены, кроме того, афганские банки пострадали из-за нехватки наличных средств после прихода "Талибана" к власти.

Эти потрясения могут вызвать сокращение производства на 20-30 процентов с падением импорта, обесцениванием афгани и ускорением инфляции, – говорится в отчете фонда.

Глава департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур рассказал CNBC, что положение в стране ухудшалось из-за коронавируса и засух еще до того, как "Талибан" захватил власть в Кабуле.

Поэтому то, что мы предвидим и чего опасаемся, – это резкое сокращение, – сказал Азур.

Отмечается, что проблемы в стране приведут к падению уровня жизни. Миллионы людей могут оказаться в нищете, которая приведет к гуманитарному кризису. Кроме того, рост числа афганских беженцев может оказать давление на рынок труда в принимающих странах и создать социальную напряженность. По этой причине МВФ подчеркнул необходимость помощи со стороны международного сообщества. Азур сказал, что следует сосредоточить внимание на образовании и медицинском обслуживании.