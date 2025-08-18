#АЭС в Казахстане
Мир

Женщинам запретили праздновать четвертую годовщину новой власти Афганистана

Жители Афганистана, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 08:28 Фото: pixabay
Тысячи мужчин собрались 15 августа в Кабуле, чтобы посмотреть, как с вертолетов разбрасывают цветы в честь четвертой годовщины возвращения "Талибана" к власти – праздника, на котором женщинам было запрещено присутствовать, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, три из шести мест проведения "цветочного дождя" уже были закрыты для женщин, которым с ноября 2022 года запрещено находиться в парках и зонах отдыха.

Пятничная юбилейная программа, включавшая выступления членов Кабинета министров, была рассчитана только на мужчин. Спортивное представление на открытом воздухе, в котором изначально предполагалось участие афганских спортсменов, не состоялось.

Правозащитные организации, иностранные правительства и ООН осудили власти Афганистана за его обращение с женщинами и девочками, которым по-прежнему закрыт доступ ко многим работам, образованию после шестого класса и большинству общественных мест.

Члены Объединенного движения афганских женщин за свободу провели в пятницу закрытую акцию протеста против правления Афганистана в северо-восточной провинции Тахар.

Ранее мы сообщали о том, что Украина вышла из очередного соглашения СНГ.

Аксинья Титова
