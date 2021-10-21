Ледники Африки могут исчезнуть к 2040 году

Из-за изменения климата ледники в Африке могут исчезнуть к 2040 году, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) ОНН.

Ученые считают, что потепление в Африке идет быстрее, чем в среднем на Земле. Темпы роста уровня Индийского и Атлантического океанов у африканского побережья превышают среднемировые показатели.

Уже к 2040 году в Африке могут растаять все три тропических ледяных поля – Килиманджаро в Танзании, кенийская гора Кения и угандийская Рувензори. Более 100 миллионов человек окажутся на грани вымирания, если не будут предприняты меры по борьбе с изменениями климата.

Предлагается выход, пусть и очень дорогостоящий. Это изменение деятельности человека, на которую в год странам Африки придется тратить не менее 30-50 млрд долларов, а это 2-3% ВВП.

В докладе ВМО также отмечается, что отступающие ледники являются мрачным напоминанием о том, что 1,3 миллиарда человек в Африке остаются "чрезвычайно уязвимыми" перед глобальным потеплением. И это несмотря на то, что на 54 страны Африки приходится менее 4% глобальных выбросов парниковых газов.

Доклад был опубликован в преддверии Конференции ООН по изменению климата, которая начнется в Глазго 31 октября.