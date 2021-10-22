Казахстанские шорт-трекисты не могут похвастаться результатами на этапе Кубке мира

22 октября 2021, 16:18
Фото: isu.org

22 октября в Пекине прошел второй соревновательный день этапа Кубка мира по шорт-треку нового сезона, сообщает zakon.kz.

Казахстанские шорт-трекисты во второй день турнира выступили во всех четырех дисциплинах.

Но только одному спортсмену удалось хорошо пройти предварительные забеги. Адиль Галяхметов выступит в рейтинговых финалах на дистанции 1000 метров.

Его путь могла повторить казахстанка Алена Волковицкая, но она не смогла попасть в список лучших, остановилась на пятой строчке своего забега. В эстафетах на 3000 метров у женщин, 5000 метров у мужчин казахстанские спортсмены вне полуфиналов.

Куандык Шынасилов


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